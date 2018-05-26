عاجل.. بـ"رقم الجلوس" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الفيوم

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي، بنشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور جمال سامي، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.



