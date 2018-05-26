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عاجل.. بـ"رقم الجلوس" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الفيوم

السبت 26/مايو/2018 - 11:13 م
عاجل.. بـرقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية بمحافظة الفيوم
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي، بنشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور جمال سامي، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم من هنا
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