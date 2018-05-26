عضو "المستثمرين الصناعيين" بالإسماعيلية: الصناعة أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال المهندس شريف عثمان، عضو جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، إن الصناعة تعتبر أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول المتقدمة أو النامية لدرجة أنها أصبحت مؤشرًا لقياس التقدم الاقتصادي.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن القطاع الصناعي، يحتل درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد المصري، تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية والدولية مشيرا إلى أن الصناعة تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.





وأكد شريف عثمان، أن مستقبل الصناعة في مصر يتوقف علي حجم العمالة الفنية المدربة بأحدث الأساليب وهذا ما يتطلب ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الصناعي والفني وأنه يشكل الجزء الأساسي في التنمية الصناعية في بلدنا الحبيبة.



