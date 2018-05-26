حلم كتابة إسم محمد صلاح في سجل الأفارقة والعرب المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا يتبخر "تقرير"

حرم ريال مدريد الإسباني الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من كتابة إسمه من أحرف من نور ضمن اللاعبين العرب والأفارقة المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على الريدز في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ولم يستكمل الفرعون المصري مباراة اليوم، بعدما تعرض للإصابة في الكتف نتجية تدخل قوي من سيرجيو راموس، حيث خرج في الدقيقة 26 من الشوط الأول، منهمرا في البكاء على حلم كان يحلم بتحقيقه.

وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" اللاعبين العرب والأفارقة الذين سطروا أسمائهم في كتاب المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا :-



