حلم كتابة إسم محمد صلاح في سجل الأفارقة والعرب المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا يتبخر "تقرير"
حرم ريال مدريد الإسباني الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من كتابة إسمه من أحرف من نور ضمن اللاعبين العرب والأفارقة المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على الريدز في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ولم يستكمل الفرعون المصري مباراة اليوم، بعدما تعرض للإصابة في الكتف نتجية تدخل قوي من سيرجيو راموس، حيث خرج في الدقيقة 26 من الشوط الأول، منهمرا في البكاء على حلم كان يحلم بتحقيقه.
وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" اللاعبين العرب والأفارقة الذين سطروا أسمائهم في كتاب المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا :-
1- بروس جروبيلار ( زيمبابوي ) / توج باللقب مع ليفربول 1984
2- رابح ماجر ( الجزائر ) / توج باللقب مع بورتو 1987
3- عبيدي بيليه ( غانا ) / توج باللقب مع مارسيليا 1993
4- فينيدي جورج ( نيجيريا ) / توج باللقب مع أياكس 1995
5- نوانكو كانو ( نيجيريا ) توج باللقب مع أياكس 1995
6- صامويل كوفور ( غانا ) توج باللقب مع بايرن ميونيخ 2001
7- بيني ماكارثي ( جنوب افريقيا ) / توج باللقب مع بورتو 2004
8- جيمي تراوري ( مالي ) / توج باللقب مع ليفربول 2005
9- صامويل إيتو ( الكاميرون ) / توج باللقب مع برشلونة 2006 و 2009 ومع وإنتر ميلان 2010
10- صامويل إيتو ( الكاميرون ) / توج باللقب مع برشلونة 2006 و 2009 ومع وإنتر ميلان 2010
11- سيدو كيتا ( مالي ) / توج باللقب مع برشلونة 2009 و 2011
12- سيدو كيتا ( مالي ) / توج باللقب مع برشلونة 2009 و 2011
13- جون أوبي ميكيل ( نيجيريا ) / توج باللقب مع تشيلسي 2012
14- سالمون كالو ( كوت ديفوار ) / توج باللقب مع تشلسي 20
15- ديديه دروجبا ( كوت ديفوار ) / توج باللقب مع تشلسي 2012
16- مايكل إيسيان (غانا) / توج باللقب مع تشيلسي 2012
17- جيرمي نيجتاب ( الكاميرون ) / توج باللقب مع ريال مدريد 2000
18- ماكدونالد ماريجا ( كينيا ) / توج باللقب مع إنتر ميلان 2010
19- أشرف حكيمي (المغرب) توج باللقب مع ريال مدريد 2018