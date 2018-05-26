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رئيس دار الأوبرا: والدي رفض التحاقي بمعهد البالية (فيديو)

السبت 26/مايو/2018 - 11:15 م
رئيس دار الأوبرا: والدي رفض التحاقي بمعهد البالية (فيديو)
الدكتور مجدي صابر
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داليا الحسين
 
روي الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية تجربته في الالتحاق بمعهد البالية.

وقال "صابر"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن شخص روسي جاء إلى مدرسته وطلب من الطلاب الالتحاق بمعهد البالية، وبالفعل قام بتقديم أوراقه دون معرفة والده ووالدته وتم قبوله بالمعهد، مشيرا إلى أن والده رفض التحاقه بمعهد البالية ولكن عند أصر وافق في النهاية.

ولفت إلى أنه تفوق في مجاله، وهذا التفوق اسعد أسرته.
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