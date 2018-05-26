العتيبي لـ "صلاح": دموعك بألف تشامبيونزليج

أبدى المعلق الرياضي، فهد العتيبي، حزنه على الإصابة التي لحقت باللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول والريال.





كتب العتيبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل شيء سلامات يا ابو مكة .. دموعك بألف تشامبيونزليج".



