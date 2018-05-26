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العتيبي لـ "صلاح": دموعك بألف تشامبيونزليج

السبت 26/مايو/2018 - 11:13 م
العتيبي لـ صلاح: دموعك بألف تشامبيونزليج
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منى العوضي
 

أبدى المعلق الرياضي، فهد العتيبي، حزنه على الإصابة التي لحقت باللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول والريال.


كتب العتيبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل شيء سلامات يا ابو مكة .. دموعك بألف تشامبيونزليج".


وكان صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد خرج على إثرها من المباراة باكيًا في الدقيقة "30".

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