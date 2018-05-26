"روزي هنتنغتون وايتلي" تتجهز لإطلاق علامة تجميل تحمل إسمها

لا عجب أن تقدم العارضة روزي هنتنغتون وايتلي على إطلاق علامتها التجميل الخاصة بها، فهي الوجه الإعلاني لعلامات التجميل والعناية بالبشرة مثل Caudalie، فضلاً عن امتلاكها خطاً باسم "Rosie for Autograph" لـ Marks & Spencer يضم منتجات عناية بالبشرة والعطور ومستحضرات المكياج.



