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"روزي هنتنغتون وايتلي" تتجهز لإطلاق علامة تجميل تحمل إسمها

السبت 26/مايو/2018 - 11:09 م
روزي هنتنغتون وايتلي تتجهز لإطلاق علامة تجميل تحمل إسمها
روزي هنتنغتون وايتلي
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لا عجب أن تقدم العارضة روزي هنتنغتون وايتلي على إطلاق علامتها التجميل الخاصة بها، فهي الوجه الإعلاني لعلامات التجميل والعناية بالبشرة مثل Caudalie، فضلاً عن امتلاكها خطاً باسم "Rosie for Autograph" لـ Marks & Spencer يضم منتجات عناية بالبشرة والعطور ومستحضرات المكياج.

وكانت روزي قد نشرت صورة على إنستجرام أرفقتها بتاغ roseinc، الذي من المتوقع أنه اسم العلامة  وكتبت comingsoon (قريباً)، و حملت الصورة كلمة Rouge باللون الأحمر. تظهر روزي في مجموعة مقاطع فيديو وهي تطبق مكياجاً ناعماً أبدى ملامحها الجذابة كحملة دعائية مشوّقة للعلامة.
المزيد عن: مستحضرات التجميل علامة تجميل عارضة ازياء روزي هنتنغتون وايتلي المكياج العناية بالبشرة Rosie for Autograph
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