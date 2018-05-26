لامبارد: راموس لا يتحمل مسؤولية إصابة محمد صلاح

دافع فرانك لامبارد، نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق، عن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مؤكدصا أنه لم يتعمد إصابة محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.





قال لامبارد، خلال تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل": "لا أعتقد أن راموس تعمد إيذاء صلاح، لقد اقترب منه وتدخل معه مثل أي مدافع".



