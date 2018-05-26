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لامبارد: راموس لا يتحمل مسؤولية إصابة محمد صلاح

السبت 26/مايو/2018 - 11:11 م
لامبارد: راموس لا يتحمل مسؤولية إصابة محمد صلاح
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منى العوضي
 

دافع فرانك لامبارد، نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق، عن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس مؤكدصا أنه لم يتعمد إصابة محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.


قال لامبارد، خلال تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل": "لا أعتقد أن راموس تعمد إيذاء صلاح، لقد اقترب منه وتدخل معه مثل أي مدافع".


بينما أشار فيرديناند ، نجم مانشستر يونايتد السابق، أيضًا إلى أن راموس لم يقصد إيذاء محمد صلاح ورفض أن يربط بين لقطة خروج صلاح وابتسامة قائد ريال مدريد.

المزيد عن: نهائي أبطال أوروبا لامبارد كورة رياضة راموس خروج صلاح
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