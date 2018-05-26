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بعد إصابة محمد صلاح.. "الإبراشي": "منتخبنا ضعيف مش هنخبي على بعضنا"

السبت 26/مايو/2018 - 11:11 م
بعد إصابة محمد صلاح.. الإبراشي: منتخبنا ضعيف مش هنخبي على بعضنا
محمد صلاح
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كساب أحمد
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي على هزيمة ليفربول أما ريال مدريد في نهائي أوروبا، قائلًا: "تشجيع محمد صلاح كان بمثابة تشجيع لمنتخب مصر"، مشيرًا إلى أن المباراة شهدت عنف شديد من اللاعب راموس مدافع ريال مدريد ضد محمد صلاح، معقبًا: "خد دراع محمد صلاح، وده عمله خلع في الكتف".

وتسائل "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، عن تمكن محمد صلاح من اللحاق بمنتخب مصر بعد إصابته، معقبًا: "بكاء محمد صلاح عشان مقدرش يحقق حلم ليفربول في الفوز في النهائي".

وأضاف: "منتخبنا بدون صلاح ضعيف، مش هنخبي علي بعضنا"، لافتًا إلى أن المصريين كانوا يشجعون ليفربول بسبب محمد صلاح، معقبًا: "بعد خروج محمد صلاح هشجع ريال مدريب اللي أنا بعشقه". 
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