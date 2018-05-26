ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الغربية بـ"رقم الجلوس"

السبت 26/مايو/2018 - 11:09 م
عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الغربية بـرقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية بمحافظة الغربية
طباعة
 
تنشر بوابة "الفجر" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الغربية، الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية من هنا
المزيد عن: نتيجة امتحانات الاعدادية نتيجة امتحانات نتيجة الاعدادية نتائج الامتحانات نتائج محافظة الغربية عاجل خبر عاجل الغربية اخبار مصر اخبار عاجلة اخبار الغربية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
20:45
1
ليفربول - إنجلترا
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 11:20:01 PM