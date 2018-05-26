عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الغربية بـ"رقم الجلوس"
السبت 26/مايو/2018 - 11:09 م
تنشر بوابة "الفجر" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الغربية، الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.
نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية من هنا
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