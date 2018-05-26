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عاجل.. طبيب المنتخب يكشف مدي خطورة إصابة محمد صلاح

السبت 26/مايو/2018 - 11:05 م
عاجل.. طبيب المنتخب يكشف مدي خطورة إصابة محمد صلاح
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علي نبوي
 
أوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري حجم الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خرج على إثرها من المباراة في الدقيقة 26 من الشوط الأول.


وغرد الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل "تويتر" :"صرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أنه بناء على الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالجهاز الطبي لنادي ليفربول فإن إصابة محمد صلاح في مفصل الكتف، وأضافوا أنه سيتم عمل آشعة اليوم على مكان الإصابة لتحديد مداها والعلاج المناسب لها والمدة التي سيستغرقها".

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