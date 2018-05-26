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مصطفى شعبان بعد خروج "صلاح" من نهائي أوروبا: "‏رب ضارة نافعة"

السبت 26/مايو/2018 - 11:08 م
مصطفى شعبان بعد خروج صلاح من نهائي أوروبا: ‏رب ضارة نافعة
مصطفى شعبان
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شيماء عطية
 
علق الفنان مصطفى شعبان على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابة في الكتف بعد التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو راموس لاعب نادي ريال مدريد.

وغرد "مصطفى" عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏سلامتك ياابو صلاح بسيطه بالارادة يتحقق النجاح و رب ضاره نافعة ⁧‫#ايوب_رقم_واحد‬⁩ ⁧‫#ايوب‬⁩ ⁧‫#محمد_صلاح‬⁩".
مصطفى شعبان بعد خروج "صلاح" من نهائي أوروبا: "‏رب ضارة نافعة"
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