نشأت الديهي: القرامطة قاموا بقتل 30 ألف مسلم في الكعبة



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن أفكار سليمان الجنابي تؤكد أنه كان يعبد النار، موضحًا أنه عندما ذهب سليمان إلى مكة وقام بمحاصرتها وقام بقتل كل الحجاج المتواجدين في صحن الحرم، حتى وصل عدد القتلى إلى 30 ألف قتيل.



وأشار الديهي"، إلى أن سليمان كان يرى أن من ذهب إلى الحج هو شخص غير واثق في علاقته مع ربه، ذلك يريد التقرب منه ويذهب إلى الكعبة.



وتابع "الديهي": "سليمان بعد قتل الحجاج قام بسرقة كسوة الكعبة، وخلع الحجر الأسود من مكانه، وبدأ في تقطيع وسرقة كل ما هو موجود داخل الكعبة".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عندما تولى سليمان أبو طاهر الجنابي حكم فرقة القرامطة كان يحرم إطفاء النار، متابعًا: "كان بيقول اللي هيطفي النار بأيده هنقطعهاله، واللي هيطفيها بالنفخ هنقطعله لسانه".