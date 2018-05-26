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نشأت الديهي: فرقة القرامطة أباحوا زنا المحارم

السبت 26/مايو/2018 - 11:09 م
نشأت الديهي: فرقة القرامطة أباحوا زنا المحارم
نشأت الديهي
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فرقة القرامطة تستخدم الدين من أجل مصالح شخصية وسياسية، موضحًا أن القرامطة تمثل أنجس فرق أهل الأرض.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن أهداف القرامطة هو تغيير شكل الدين الإسلامي، ثم تغيير جوهر الإسلام وفقًا لمعتقداتهم، مشيرًا إلى أن هذه الفرقة لديهم معتقدات شاذة.

وتابع "الديهي"، أن القرامطة كان يعشقون الدماء والقتال، ويريدون طمس هوية الدين الإسلامي، مستكملًا: "القرامطة استخدموا كل الوسائل الإغراء التي تجعل الناس ينضمون إليهم وأباحوا زنا المحارم".
المزيد عن: نشأت الديهي فضائية تين برنامج القرامطة اخبار مصر
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