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للمقبلين على الشراء.. يمكنكم الحصول على "أريكة لامبورجيني" مقابل 45,000 ريال! (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 11:05 م
للمقبلين على الشراء.. يمكنكم الحصول على أريكة لامبورجيني مقابل 45,000 ريال! (صور)
أريكة لامبورجيني
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إذا كنت من عشاق لامبورجيني وبحوزتك حساب بنكي مكتنز فبإمكانك الآن شراء أرائك لامبورجيني.

الأرائك من صنع شركة Design Epicentrum، والتي عرضت المنتج في كندا بتصميم يذكرنا تماما بسيارات لامبورجيني، أو بالأحرى مقدمة السيارات، وتنوي الشركة صنع 44 نسخة فقط من الأرائك.

بإمكان العملاء تغيير لون الأريكة حسب ذوقهم، وسيبدأ سعرها من 12,000 دولار – 45,000 ريال سعودي.
للمقبلين على الشراء.. يمكنكم الحصول على "أريكة لامبورجيني" مقابل 45,000 ريال! (صور)
للمقبلين على الشراء.. يمكنكم الحصول على "أريكة لامبورجيني" مقابل 45,000 ريال! (صور)
للمقبلين على الشراء.. يمكنكم الحصول على "أريكة لامبورجيني" مقابل 45,000 ريال! (صور)
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