للمقبلين على الشراء.. يمكنكم الحصول على "أريكة لامبورجيني" مقابل 45,000 ريال! (صور)

إذا كنت من عشاق لامبورجيني وبحوزتك حساب بنكي مكتنز فبإمكانك الآن شراء أرائك لامبورجيني.





الأرائك من صنع شركة Design Epicentrum، والتي عرضت المنتج في كندا بتصميم يذكرنا تماما بسيارات لامبورجيني، أو بالأحرى مقدمة السيارات، وتنوي الشركة صنع 44 نسخة فقط من الأرائك.



