نشأت الديهي: "القرامطة" أخطر فرقة شيعية تتميز بالتطرف الشديد



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن القرامطة هم فرقة سياسية دينية، ويعتبرون أكثر فرقة شيعية تتميز بالتطرف الشديد، موضحًا أن حمدان بن الأشعث هو من قام بتأسيس هذه الفرقة.



وأشار إلى أن فرقة القرامطة نشأت في محافظة الأحساء الحالية شرق المملكة العربية السعودية، وأول أمراء هذه الفرقة هو أبو السعيد الحسن بن بهرام.



ونوه إلى أن القرامطة كان لديهم قوة عسكرية قوية وكان يشتبكون دائمًا مع الدولة العباسية من ناحية، ومن ناحية آخرى بالدولة الفاطمية.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فرقة القرامطة كانت تمارس ما لا يمارسه قوم لوط، مشيرًا إلى أن هذا الفرقة من أخطر الفرق ليس في تاريخ الإسلام، بل منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها.