عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة الشرقية
السبت 26/مايو/2018 - 11:05 م
تقدم "الفجر" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية، الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ اللواء خالد سعيد، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.
نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية من هنا
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