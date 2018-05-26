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عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة الشرقية

السبت 26/مايو/2018 - 11:05 م
عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـرقم الجلوس في محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية بمحافظة الشرقية
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تقدم "الفجر" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية، الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ اللواء خالد سعيد، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية من هنا
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