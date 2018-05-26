عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة الشرقية

تقدم "الفجر" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الشرقية، الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، قبل اعتمادها من قبل المحافظ اللواء خالد سعيد، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال أيام.



