ريال مدريد يواصل هيمنته على دوري أبطال أوروبا

واصل نادي ريال مدريد الإسباني، هيمنته على بطولة دوري الأبطال الأوروبية، بعدما حققها للمرة الثالثة علي التوالي بعد فوزه علي فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 3-1 على ملعب "كييف" في أوكرانيا.

وأحرز الهدف الأول للريال لاعبه الفرنسي "كريم بنزيمة"، وتعادل اللاعب السنغالي "ساديو ماني" للريدز، بينما أحرز "جاريث بيل" ثنائية للريال في الشوط الثاني، بعد نزوله كبديل.

وفاز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2016، عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء عن طريق غريمه التقليدي، نادي أتليتكو مدريد بعد التعادل في اللقاء بنتيجة 1-1.

وحقق الملكي البطولة في الموسم الماضي، بعد انتصاره على فريق يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد للسيدة العجوز.