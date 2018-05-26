بعد التتويج بدوري الأبطال| تعرف على كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

نجح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.





وفاز ريال مدريد على منافسه ليفربول الإنجليزي، بنتيجة3_1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف، في نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب زيدان مع مدريد كمدرب منذ توليه المسئولية في أبريل 2016 من خلال التقرير الآتي:_





1_"مشواره"





قاد الفريق كمدير فني في 874 يومًا، لعب خلالها 149 ماتش.

فاز: 105 مباراة.

تعادل: 28 مباراة.

خسر: 16 مباراة.





2_ "بطولاته"





"3" بطولات دوري أبطال أوروبا مواسم 2016، 2017، و 2018.

"2" بطولة كأس السوبر الأوروبي مواسم 2016، و2017.

"2" كأس العالم للأندية مواسم 2016، و2017.

بطولة الدوري الأسباني مرة وحيدة موسم 2016_2017.





3_" مشواره بالتشامبيونزليج هذا الموسم"





خاض مع مدريد، في دوري الأبطال هذا الموسم 11 مواجهة

فاز: 7 مواجهات.

تعادل : مواجهتين.

خسر: مواجهتين.

سجل 33 هدف.

استقبل 16 هدف.