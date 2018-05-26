ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس دار الأوبر: لدينا 5 دول تعرض ليالي رمضانية على المسرح الصغير

السبت 26/مايو/2018 - 11:04 م
رئيس دار الأوبر: لدينا 5 دول تعرض ليالي رمضانية على المسرح الصغير
الدكتور مجدي صابر
طباعة
داليا الحسين
 
قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الأوبرا تشهد العديد من عروض الفرق ضمن البرنامج السنوي، بالإضافة إلى الليالي الرمضانية بالمسرح المكشوف.

وأضاف "صابر"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت أن الأوبر تشهد أيضا العديد من السهرات الرمضانية للدول الإسلامية والعربية، موضحا أن هناك 5 دول تعرض ليالي رمضانية بالمسرح الصغير.

وأشار رئيس دار الأوبرا المصرية، إلى أنه شارك من قبل في العديد من فوزاير رمضان منها "جيران الهنا" و"حلم ولا علم"، كاشفا أنه من صمم أوبريت الليلة الكبيرة خلال شهر رمضان.
المزيد عن: مصر رمضان دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
20:45
1
ليفربول - إنجلترا
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 11:20:13 PM