رئيس دار الأوبر: لدينا 5 دول تعرض ليالي رمضانية على المسرح الصغير



وأضاف "صابر"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت أن الأوبر تشهد أيضا العديد من السهرات الرمضانية للدول الإسلامية والعربية، موضحا أن هناك 5 دول تعرض ليالي رمضانية بالمسرح الصغير.



وأشار رئيس دار الأوبرا المصرية، إلى أنه شارك من قبل في العديد من فوزاير رمضان منها "جيران الهنا" و"حلم ولا علم"، كاشفا أنه من صمم أوبريت الليلة الكبيرة خلال شهر رمضان.



قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الأوبرا تشهد العديد من عروض الفرق ضمن البرنامج السنوي، بالإضافة إلى الليالي الرمضانية بالمسرح المكشوف.