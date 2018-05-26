سعر الدولار اليوم السبت 26-5-2018 في بنك القاهرة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة خلال تعاملات اليوم السبت 26 -5-2018، لتسجل العملة الأمريكية نحو 17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع.





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.







