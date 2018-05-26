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كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 11:03 م
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
شوبير والعدل
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أحمد رمضان متولي
 

حرص عدد من نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع علي متابعة المواجهة النارية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي في نهائي الموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك داخل  The league التي تقيمها شركة Merge التي يرأس مجلس إدارتها كابتن تامر بيجاتو، والتي من المقرر أن تمتد حفلاتها طوال سهرات السحور ومباريات كاس العالم المقامة بروسيا.

 

كان ضمن الحضور كابتن أحمد شوبير وكابتن حمادة صدقي والسيناريست مدحت العدل وكابتن هشام حنفي والفنان محمد الشقنقيري والمطرب أحمد العطار.. وغيرهم من نجوم المجتمع ممن استمتعوا بمشاهدة المباراة والتي تخللها العديد من العروض الاستعراضية وال fire works قبيل المباراة وفي فترة الاستراحة والختام.

 

قام بتنظيم الفقرات الفنية الـdj العالمي ياسر الحريري، وأخرجت الفقرة الاستعراضية مصممة الرقصات مايسة نصر.

كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
كيف شاهد نجوم الفن والرياضة مباراة ريال مدريد وليفربول؟! (صور)
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