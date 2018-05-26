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عاجل.. تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه المبدئية

السبت 26/مايو/2018 - 09:46 م
عاجل.. تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه المبدئية
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الفجر الرياضي
 

تعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة قوية خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا ، أمام ريال مدريد.


وجاءت إصابة صلاح على مستوي الكتف، بعد تدخل قوي من راموس مدافع فريق ريال مدريد، ليتدخل الفريق الطبي لفريق ليفربول لإسعافه على أرض الملعب.


وعاد صلاح لأرض الملعب إلا أنه فشل في الاستمرار على أرضية الملعب، ليغادر أرضية الملعب وسط بكاء شديد.


وكشف الفحص الطبي المبدئي لإصابة محمد صلاح، تعرضه لإصابة بخلع في الكتف الأيمن، وهو ما يشير إلي غيابه لمدة تتراوح ما بين 3 إلي 4 أسابيع.


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