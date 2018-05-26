رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا

عقد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الجمعة بقصر قرطاج لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، وتناول اللقاء أساسا المبادرة الثلاثية التي أطلقتها تونس بمشاركة الجزائر ومصر وكذلك مساعيها مع مختلف الأطراف الليبية لدفع مسار التسوية السياسية والمصالحة الذي رأى قائد السبسي انه يجب ان يكون تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة ونابعا من إرادة الليبيين أنفسهم.





واكد رئيس الجمهورية انه ليس لتونس أيّ أجندة سوى عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي، كما ان موقفها ثابت فيما يخصّ عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وتشجيع مختلف الأطراف الليبية على الحوار للتقدّم بالعملية السياسية لتحقيق المصالحة والتفرّغ لبناء الدولة وتركيز مؤسساتها.



