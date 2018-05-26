سهام بن سدرين: الهيئة ستواصل أعمالها ولا يوجد لديها أي قرار يخص إنهاء أعمالها

أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ان الهيئة ستواصل أعمالها وأنه لا يوجد لديها أي قرار يخص إنهاء أعمالها بشكل مبتور خاصة ان نسق إعداد التقرير الختامي لأعمالها يتقدم بنسق محترم، كما ان موعد 31 ماي الجاري كآخر أجل لانتهاء عمل الهيئة لا وجود له من وجهة نظر بن سدرين، كما كشفت ان الحكومة أعلمتها برغبة رئيس مجلس نواب الشعب في أن تنهي الهيئة أعمالها.





وأعلنت سهام بن سدرين ان مراسلة رئاسة الحكومة التي وجهت للهيئة منذ أيام لم تشر إلى صدور أي قرار من البرلمان ولم تتضمن تحديدا لموعد إنهاء عملها، وهو ما جعل بن سدرين تخلص الى انه لا يمكن القول بأن البرلمان أصدر قرارا بعدم التمديد للهيئة حيث تمثّل المسألة بالنسبة لها «اللا قرار من قبل البرلمان».



