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الممثلة فريال قراجة تعبر عن ندمها من المشاركة في مسلسل "علي شورّب"

السبت 26/مايو/2018 - 09:44 م
الممثلة فريال قراجة تعبر عن ندمها من المشاركة في مسلسل علي شورّب
مسلسل شورب
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محمد وليد الجموسي
 
عبّرت الممثلة فريال قراجة عن استيائها الشديد من الدور الذي تقمّصته في مسلسل “شورّب”، معتبرة أن دور “قمر” من أسوأ الأدوار التي قدّمتها طيلة مشوارها الفني سواء كان ذلك في تونس أو خارجها.

وقالت قراجة في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بموقع “فايسبوك”: “للأسف في هذه التجربة الأخيرة أبسط حقوقي لم تكن محفوظة وتمّ حذف مشاهد عديدة لشخصية “قمر” تحت وعود زائفة باستكمالها”.

وأضافت “وفي النهاية فوجئت بأنّ ذلك كان مجرّد كذب في كذب واستمر هذا التعامل على وضعه حتّى آخر يوم تصوير ألا وهو البارحة (الإثنين)”.

ووصفت تجربتها في المسلسل بـ”المريرة”، متّهمة من أسمتهم بـ”أشخاص أوّلهم الاخراج والإدارة الفنية” بالتلاعب بصورتها الفنية وبإسمها بشكل غير مقبول لم تجد له مبرّرا.

واعتذرت الممثلة لجمهورها قائلة “اعتذر من كل الّي كانت توقعاتهم كبيرة بخصوص ظهوري بعد غياب 13 سنة عن الأعمال الدرامية التونسية”، مُلوّحة بانسحابها من الجزء الثاني لـ”شورّب” في حال تواصل دور “قمر”، وفق تعبيرها.
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