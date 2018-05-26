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"برلماني": مصر تواجه تحديات لا تقل عما واجهته في حرب 10 رمضان

السبت 26/مايو/2018 - 09:26 م
برلماني: مصر تواجه تحديات لا تقل عما واجهته في حرب 10 رمضان
النائب محمد إسماعيل
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نجوى مصطفى
 
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الجيش المصري العظيم في العاشر من رمضان السادس من اكتوبر سنة 1973 حقق نصرا مؤزرا لايزال العالم يتحاكى به ويدرس تفاصيله ومعجزته حتى اللحظة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن احتفال مصر بالذكرى الـ 45 لانتصار الجيش المصري في العاشر من رمضان يؤكد على القدرات الرهيبة للجيش المصري وقوة أبطاله ورجاله وقدرتهم على قهر المستحيل.

وأضاف أن أبطال مصر في هذه الحرب دمروا كل الأوهام والأساطير التي سيقت آنذاك حول قوة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر واستعاد أبطال مصر أرض سيناء الغالية. 

وتابع: واليوم تمر هذه الذكرى، لتزرع الأمل في النفوس، وتكشف عن المعدن الطيب للمصريين وقدرتهم على تحقيق المعجزات متى توحدوا وراء قيادتهم الوطنية  وأخلصوا العزم على قهر التحديات.

وأردف: أن مصر اليوم أمامها تحديات كثيرة لاتقل أبدا عما كانت موجودة قبل 45 عاما فهناك حاجة لقهر الإرهاب والفقر والتخلف، وبدء مسيرة جديدة في حياة الوطن.
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