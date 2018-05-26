"ساويرس" يوجه رسالة إلى "صلاح": هناخد حقنا من راموس

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلاَ: " ولا يهمك يا ابو صلاح مصر كلها وراك وبتحبك".





وأضاف "ساويرس"، عبر حسابه على "تويتر"، السبت، :حبت ليفربول علشان خاطرك.. والماتش كده باظ وخسر حلاوته من غيرك".



