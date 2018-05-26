"ساويرس" يوجه رسالة إلى "صلاح": هناخد حقنا من راموس
السبت 26/مايو/2018 - 09:37 م
الفجر
وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلاَ: "ولا يهمك يا ابو صلاح مصر كلها وراك وبتحبك".
وأضاف "ساويرس"، عبر حسابه على "تويتر"، السبت، :حبت ليفربول علشان خاطرك.. والماتش كده باظ وخسر حلاوته من غيرك".
وعبر عن غضبه في رسالة أخرى إلى اللاعب المتسبب في إصابة صلاح، سيرجيو راموس كابتن فريق ريال مدرير الأسباني، قائلاً: "بوظت علينا الماتش ... وحياة... يا سرجيو يا رامس لهناخد حقنا منك".