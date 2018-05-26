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شاهد لحظة خروج محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم وبكاء صلاح

السبت 26/مايو/2018 - 09:35 م
شاهد لحظة خروج محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم وبكاء صلاح
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الفجر الرياضي
 
لم يستطيع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إكمال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

وتعرض صلاح للإصابة بعد أن قام راموس بالتدخل عليه بشكل قوي مما جعل صلاح يقع على ذراعيه.
 




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