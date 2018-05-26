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متحدث "الوزراء": قطع التيار عن الهيئات الحكومية التي لا تقوم بدفع فاتورة الكهرباء

السبت 26/مايو/2018 - 09:36 م
متحدث الوزراء: قطع التيار عن الهيئات الحكومية التي لا تقوم بدفع فاتورة الكهرباء
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قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزير الكهرباء محمد شاكر تناول خطة تطوير الشبكة والبنية التحتية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي، كما تم بحث مكافأة من يتقدم لتقنين أوضاعة في الحصول على الكهرباء.

وأوضح أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بموضوع سرقة التيار الكهربائي، وهناك تنبيه بأنه سيتم قطع التيار الكهربي عن الهيئات الحكومية التي لا تقوم بدفع فاتورة الكهرباء.

وعن السكك الحديدية قال في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، إن رئيس الوزراء طالب بوجود خطة عمل متكاملة للتعامل مع مشاكل الهيئة العامة للسكك الحديدية.

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