علاء حسب الله يكتب: اثار دماء في مسلسلات رمضان













من يشاهد مسلسلات شهر رمضان الكريم هذه الأيام تصدمه كمية الدماء و القتل التي تنتشر بين جميع مسلسلات الشهر المعظم و لا أعرف هل الأبتكار و الأبداع في الأعمال الفنية أصبح مرتبط بتطوير طرق القتل و المعارك و السفك و الثأر و استخدام السلاح الغير مبرر طوال عرض مسلسلات شهر رمضان ؟





أم المفترض أن تتطرق أفكار الابتكار و الأبداع في العمل إلى القضايا الاجتماعية و الإنسانية و الاقتصادية التى تمر بها مصر.





فمن مسلسل (رحيم ) الذي هرب 26 مليار دولار في أيام تنحية الرئيس الأسبق حسنى مبارك و خرج من السجن ليقاتل الجميع إلى (طايع ) الهارب من الثأر إلى نسر الصعيد، و كلبش، و أبو عمر المصري، وغيرهم و كل لقطات المسلسلات تعرض فنون المشاجرات، و القتل، و الأسلحة من سيوف إلى الرشاشات الألية المصحوبة بالبلطجة، و الحوارات الساذجة ذات المحتوى الرخيص، و هذا غير لقطات شرب الخمور و الحشيش .. و كفى أن ممثل كوميدي كبير كان يسعدنا زمان طوال شهر رمضان بحكايات و مواقف كوميدية يومية جميلة ..بأن يكون دوره في مسلسل ( فوق السحاب ) رجل يشرب الحشيش فقط في منزله طوال اليوم !!





و لا أعرف ما سر التركيز على البلطجة و المعارك في الاحياء الشعبية، و قرى الصعيد، و القتل، و الموت، و المخدرات في مسلسلات الشهر الكريم ؟؟، و ما هى الرسالة التي يريد أن يتم توصيلها للجمهور و المشاهد المصري و العربي على حد السواء ؟





لقد كانت مسلسلات الشهر الكريم في الماضي تعرض لنا سماحة الاسلام، و قصص الانبياء، و المسلسلات الدينية الرائعة بموسيقي جميلة بصوت كبار المطربات مثل ياسمين الخيام و غيرها .. و كانت المسلسلات الأخرى تمتاز بالطابع الكوميدي العائلي لتسلية المشاهد بعد الأفطار و اضفاء المتعة و السعادة و المحبة على الأسر المصرية، و لكن الآن أصبحت تنشر فكر القتل و البلطجة و الدمار و التركيز على الأحياء الشعبية و المخدرات و سفك الدماء و كأن المجتمع المصري تحول إلى هذه العناصر التي تقتل و تدمر و هل هذه الافكار المطروحة في مسلسلات رمضان ستحسن الصورة الذهنية للشعب المصري لدى المشاهد العربي ؟ ام ستنشر و تؤكد على اشياء و رسائل أخرى واضحة من مضمون الاحداث بالعمل الفنى.





أن المسلسلات المصرية تستطيع أن تكون أكبر جاذب للسياحة العربية و الأجنبية كما فعلت المسلسلات التركية التي ركزت على القضايا الاجتماعية و التصوير بالأماكن السياحية و الطبيعية الساحرة بمدن تركيا





اعتقد من وجهة نظري أن قصص المسلسلات و افكارها و اطروحاتها تحتاج إلى مراجعة جادة جدا من قبل وزارة الثقافة و هيئاتها و اجتماع عاجل مع المؤلفين و القائمين على صناعة السينما و الفن في مصر للوقوف على هذه الافكار المدمرة لجيل الشباب و الأطفال الصاعد التي ستكبر و تنمو على قصص الثأر و معارك الشوارع و القتل و سفك الدماء و للأسف تعرض في شهر الرحمة و العفو و المغفرة و العتق من النار !!



