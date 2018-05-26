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راغدة شلهوب تكشف سرا جديدا عن علاقتها بفنان لبناني

السبت 26/مايو/2018 - 09:26 م
راغدة شلهوب تكشف سرا جديدا عن علاقتها بفنان لبناني
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الفجر الفني
 
كشفت الإعلامية راغدة شلهوب، حقيقة علاقتها الغرامية بفنان لبنانى، قائلة إنه كان يوجد علاقة جدية بينها وبين فنان لبنانى كانت ستؤدى إلى ارتباط رسمى ولكنها فشلت، لافتة إلى أنها متزوجة، وأنها كانت علاقة قديمة.

وأكدت "شلهوب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أن هذه المسألة شخصية جدًا، ولا تشغل الرأى العام.

وفى سياق آخر، قالت إنها ترى الإعلاميين عمرو الليثى وعمرو أديب وتامر أمين، الأفضل فى مصر، بالإضافة لمقدمة البرنامج بسمة وهبة.
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