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بعد فضيحة الفستان الفاضح.. راغدة شلهوب ترد على الانتقادات التي وجهت إليها

السبت 26/مايو/2018 - 09:22 م
بعد فضيحة الفستان الفاضح.. راغدة شلهوب ترد على الانتقادات التي وجهت إليها
راغدة شلهوب
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كساب أحمد
 
عرض برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، جزء من حلقة سابقة لـ الإعلامية راغدة شلهوب، أثناء حديثها عن أخطاء عمليات التجميل.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالًا إلى راغدة شلهوب، قائلة: "قالوا عنك راغدة شلهوب استهانت بمشاعر المصريين في هذه الحلقة؟".

وردت "شلهوب"، خلال حوارها بالبرنامج، موضحة أنها كانت حلقة مسجلة، وكان يوجد خطأ في توقيت عرضها في هذا الوقت، وكان يجب على القناة أن تنتبه لوقت عرضها، وأنها كانت متواجدة ببيروت في هذا الوقت، مؤكدة أنها لم تقصد إهانة مشاعر المصريين، وأن الأزمة تضخمت بشكل كبير.

وتعرضت الإعلامية راغدة شلهوب لانتقادات بالغة بسبب ظهورها على الهواء بفستان فاضح، لتنعي شهداء المصريين.


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