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الداخلية: تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية بالسعودية

السبت 26/مايو/2018 - 08:18 م
الداخلية: تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية بالسعودية
أرشيفية
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أعلنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، عن الانتهاء من تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض والدمام والأحساء والجبيل وبريدة وعنيزة وحائل وتبوك وجدة والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وعرعر وجيزان ونجران والباحة والقريات وسكاكا.

وصرحت الإدارة، اليوم السبت، أن جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، سوف يتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب في استبدالها على القيادة، من خلال إجراء تقييم للقيادة، وذلك وفقاً للمادة 37 وكذلك المادة (37 / 2)، والتي نصت على أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة، على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلائم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.

المزيد عن: ترخيص المرور السعودية الرخص الاجنبية الداخلية 21 موقع
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