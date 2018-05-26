يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة ليفربول وريال مدريد على قناة beIN SPORTS HD 1 شاهد مباراة بث مباشر Real Madrid Legends vs Liverpool بث مباشر بين سبورت 1، بث مباشر اليوم السبت 26-5-2018 في 2018، بمشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، Real Madrid vs Liverpool بث مباشر ليفربول وريال مدريد أون لاين.





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معلومات عن لايف اليوم، ليفربول Vs ريال مدريد، البطولة: ، القنوات الناقلة: بي إن سبورت الرياضية 1، الملعب: ملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف، المعلق: عصام الشوالي، رؤوف خليف، حفيظ دراجي.





موعد أون لاين اليوم في تمام الـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية.





كورة لايف مشاهدة مباشر اليوم 26-5-2018 في نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ماتش نهائي دوري الأبطال بين ليفربول والريال مباشر اليوم.





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