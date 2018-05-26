تعاون بين الحج والإحصاء لتدشين وحدة إحصائية

اجتمع الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة ، اليوم السبت، مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي بمقر الهيئة، وذلك لبحث تأسيس وحدة إحصائية، وسبل الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في تعزيز اتخاذ القرارات في تطوير قطاعي الحج والعمرة.



