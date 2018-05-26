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تعاون بين الحج والإحصاء لتدشين وحدة إحصائية

السبت 26/مايو/2018 - 08:14 م
تعاون بين الحج والإحصاء لتدشين وحدة إحصائية
أرشيفية
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اجتمع الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة ، اليوم السبت، مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي بمقر الهيئة، وذلك لبحث تأسيس وحدة إحصائية، وسبل الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في تعزيز اتخاذ القرارات في تطوير قطاعي الحج والعمرة.

وقال مشاط، إن الوزارة، تعمل جاهدةً لتطوير كافة الخطط والعمليات المتعلقة بالحج والعمرة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، موضحا أن أولى خطوات التطوير تأتي بتطوير منظومة جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها، وإنشاء وحدة الإحصاء في الوزارة، سيسهم في تعزيز خطط الوزارة وتطويرها وفق أحدث الممارسات الإحصائية، معرباً عن شكره لرئيس هيئة الإحصاء ومنسوبي الهيئة على ما يقدمونه من جهود وحرصهم على تذليل كافة العقبات لتعاون مثمر وبناء.
المزيد عن: الوزارة الوحدة الإحصائية السعودية الحج الإحصاء
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