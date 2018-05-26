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النفيضة: احتقان في صفوف التجار بسبب عمّال المتسوغ الحالي للسوق الأسبوعية

السبت 26/مايو/2018 - 08:12 م
النفيضة: احتقان في صفوف التجار بسبب عمّال المتسوغ الحالي للسوق الأسبوعية
احتقان في صفوف التجار
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محمد وليد الجموسي
 
أفادت صحيفة الشروق أون لاين أنّ معتمدية النفيضة شهدت منذ قليل احتقانا وغليانا من طرف تجار الجهة جراء ما أقدم عليه عمال المتسوغ الحالي للسوق الأسبوعية الذين تحولوا إلى السوق اليومي في الشارع الرئيسي للمدينة وطالبوا التجار بدفع معلوم الانتصاب مما أثار فوضى وتعطل لحركة المرور إثر رفض التجار دفع المعلوم باعتبار وان السوق الأسبوعي تنتصب غدآ في حين يطالبونهم بدفع معلوم الانتصاب اليوم كما شكك التجار في الوصل المسلم من طرف "المكاسة" والذي لا يحمل تاريخ ولا ختم مطالبين بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
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