نادال يبدأ رحلة جديدة للدفاع عن لقب بطولة رولان جاروس

يخوض الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول عالميًا بين لاعبي التنس المحترفين، رحلة جديدة للدفاع عن لقب بطولة رولان جاروس، التي تنطلق غدًا الأحد.

وسعى نادال للتتويج بلقبه الـ11 ليحطم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزًا بالبطولة الفرنسية، وكذلك لحصد البطولة الكبرى الـ17 في مسيرته ليقترب من السويسري روجيه فيدرر صاحب الـ20 لقبًا.

ومرة أخرى يشارك نادال، الذي يكمل 32 عاما في 3 يونيو/حزيران المقبل، بالبطولة الكبرى الفرنسية كمرشح أول للفوز بها، وفرصة اقتنصاه اللقب يعززها أداؤه مؤخرا بعد تعافيه من المشكلات البدنية التي واجهته منذ أواخر 2017.

فمنذ إصابته في الفخذ الأيمن بربع نهائي أستراليا أمام الكراوتي مارين سيليتش، اكتسح نادال كل البطولات تقريبًا التي شارك فيها وجميعها على أرضيته المفضلة، الترابية، ففاز ببطولات روما ومونت كارلو وبرشلونة.

وبانتصاره في مونت كارلو أحرز نادال اللقب الـ31 له في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، ليكسر تعادله مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش ويتفوق عليه بلقب.

لكن عندما كان قد خاض 50 مجموعة متتالية دون هزيمة، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا، سقط نادال في ربع نهائي بطولة مدريد أمام النمساوي دومينيك ثيم، المصنف الثامن عالميًا، والذي بات مؤخرًا من العراقيل التي يواجهها "الماتادور".

كانت قرعة رولان جاروس رحيمة بنادال، إذ أبعدته عن مواجهة تيم مبكرًا، ولن يقابله إلا في نهائي محتمل يجمع بينهما.

ونظريا يمهد غياب المصنف الثاني عالميا روجيه فيدرير والبريطاني أندي موراي الطريق لنادال نحو الحفاظ على لقب رولان جاروس.

ومع ذلك، تحظى البطولة بمشاركة خصم تاريخي لنادال لكنه حاليا لا يمر بأفضل لحظاته وهو الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول سابقا والـ22 حاليا، لكن اللاعب الإسباني سيتجنبه حتى النهائي.

ويستهل نادال مشواره بالبطولة التي توج بها أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 ، أمام الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف المصنف الـ54 عالميا.

وبحسب القرعة قد يواجه في ربع النهائي الجنوب افريقي كيفن أندرسون المصنف السابع عالميا والارجنتيني خوان مارتين ديل بوترو المصنف السادس أو الكرواتي مارين سيليتش المصنف الرابع في نصف النهائي.

وبمواجهة دولوجوبولوف سيبدأ نادال رحلة جديدة لتعزيز هيمنته على رولان جاروس واقتناص لقب بطولة كبرى من بطولات الجراند سلام، يقترب بها من خصمه الأكبر فيدرير البالغ من العمر 36 عالميا والذي يعد اللاعب الأكثر تتويجا ببطولات الجراند سلام بـ20 لقبا متفوقا على رافا بأربعة ألقاب.