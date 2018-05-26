ساري يوافق على تدريب تشيلسي

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلي أن مارويسيو ساري، المدير الفني السابق لفريق نابولي، عقد اتفاقاً مع إدارة نادي تشيلسي لتولي مهمة الفريق بشكل رسمي.





ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن ساري وافق على تدريب فريق تشيلسي، بعد جلسة مع إدارة النادي مساء اليوم، وعقد اتفاقاً مبدئياً ليحل بديلاً لمواطنه كونتي.





وأضافت الصحيفة، أن ساري عقد اتفاقاً مع تشيلسي، لتولي مهمة الفريق بعد إقالة كونتي في الفترة القادمة لقيادة الفريق في الموسم المقبل.





ورحل ساري عن نابولي في الأيام الماضية، وتولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق الإيطالي.



