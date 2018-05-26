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بني سويف يحصل على توقيع مهاجم نبروه في "عربة قطار"

السبت 26/مايو/2018 - 06:42 م
بني سويف يحصل على توقيع مهاجم نبروه في عربة قطار
محمد صادق
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محمد الحسيني
 

نجح مسوؤلو فريق بني سويف فى إبرام التعاقد مع محمد صادق مهاجم نبروه في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك عقب قيام اللاعب عن التنازل عن مستحقاته لفريقه السابق.

 

ونجح وائل حبيب، مدير الكرة ببني سويف فى الحصول على توقيع اللاعب أثناء استقلال القطار.

 

ويعد صادق لاعب سابق في أندية غزل المحلة وحرس الحدود وكفر الشيخ ونبروه وهو من مواليد 88، وجاء انضمامه بناء علي ترشيح محمد يوسف، المدير الفنى لبنى سويف.

 

يذكر أن بني سويف قد نجح فى ضم معتز محروس ومحمود عاطف وبوجا، ليصبح صادق رابع صفقات الفريق حتى الآن.

 

بني سويف يحصل على توقيع مهاجم نبروه في "عربة قطار"
بني سويف يحصل على توقيع مهاجم نبروه في "عربة قطار"
المزيد عن: مهاجم نبروه محمد صادق رياضة بني سويف الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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