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طالب يعرض مدرسته للبيع عبر الإنترنت

السبت 26/مايو/2018 - 06:40 م
طالب يعرض مدرسته للبيع عبر الإنترنت
أرشيفية
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تسبب مزاح لطالب أمريكي يٌدعى كيلان شيلي ، 18 عاماً  نشرها عبر الإنترنت، في حرمانه من التخرج من المدرسة الثانوية، عقب عرضها للبيع على أحد المواقع الإلكترونية.

وكتب كيلان شيلي، إعلاناً على موقع كريغ ليست، عرض فيه بيع مدرسة ترومان الثانوية في كنساس سيتي، مقابل مبلغ 12,275 دولار في الأسبوع الماضي، لكن صيغة الإعلان تسبب له بورطة كبيرة مع الشرطة.

وذكر شيلي في إعلانه، أن سبب بيع المدرسة، يعود إلى فقدان العديد من الطلاب القادمين إليها، وتم الإبلاغ عن هذا الإعلان، عن أنه تهديد محتمل، مما استدعى تدخل السلطات المحلية، بحسب موقع كانوي الإخباري.
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