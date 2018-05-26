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أهم أخبار مصر اليوم السبت 26/5/2018

السبت 26/مايو/2018 - 06:40 م
أهم أخبار مصر اليوم السبت 26/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث وصل ظهر اليوم السبت مطار القاهرة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قادما من دولة الكويت بعد حضوره مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية مع نظيره الكويتي التي اقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وزير الرياضة يعود إلى القاهرة بعد حضوره مباراة مصر والكويت

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المزيد عن: وزير الشباب والرياضة نظيره مكرم محمد أحمد مصر اليوم رياضة خالد عبد العزيز القاهرة اليوم أخبار مصر
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