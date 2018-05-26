أهم أخبار مصر اليوم السبت 26/5/2018
السبت 26/مايو/2018 - 06:40 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث وصل ظهر اليوم السبت مطار القاهرة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قادما من دولة الكويت بعد حضوره مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية مع نظيره الكويتي التي اقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد جابر الأحمد الدولي.
وزير الرياضة يعود إلى القاهرة بعد حضوره مباراة مصر والكويت
'مكرم محمد' يشارك في اجتماع وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب
الأزهر يرسل قافلة مساعدات إلى غزة غدًا
عمرو خالد: النبي خاض 3 غزوات دون أن تقطر نقطة دماء واحدة
وزير الرياضة يعود إلى القاهرة بعد حضوره مباراة مصر والكويت
'مكرم محمد' يشارك في اجتماع وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب
الأزهر يرسل قافلة مساعدات إلى غزة غدًا
عمرو خالد: النبي خاض 3 غزوات دون أن تقطر نقطة دماء واحدة
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