أهم أخبار مصر اليوم السبت 26/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث وصل ظهر اليوم السبت مطار القاهرة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قادما من دولة الكويت بعد حضوره مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية مع نظيره الكويتي التي اقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد جابر الأحمد الدولي.