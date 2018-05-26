"اختفاء" نيللي كريم يحصل على المركز الأول من "Identity Magazine"

أجرت "Identity Magazine" تقريرًا حول مسلسلات دراما رمضان التي يجب مشاهدتها خلال الشهر الكريم، وحصل مسلسل "اختفاء" بطولة الفنانة نيللي كريم على المركز الأول متخطيًا كلا من «ليالي أوجيني، الرحلة، طايع، بالحجم العائلي».





تدور أحداث مسلسل "اختفاء" حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة ودون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.





"اختفاء" من بطولة الفنانة نيللي كريم، الفنان محمد ممدوح، الفنانة بسمة، والفنان هشام سليم، من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.