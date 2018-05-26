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أهم أخبار قطر اليوم السبت 26/5/2018

السبت 26/مايو/2018 - 06:35 م
أهم أخبار قطر اليوم السبت 26/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث حذر الأكاديمي العماني والخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الله الغيلاني، من تفاقم "التصدع الاستراتيجي بين الدول الخليجية"، إذا استمر تصعيد الأزمة مع قطر، كاشفا عن دولتين أخريين سيواجهان مصير قطر.

خبير يحذر.. دولتان جديدتان تواجهان مصير قطر

كيف تعاملت قطر مع أزمة الإعصار الذي ضرب سقطري باليمن؟

قرار سوداني رسمي بشأن قطر

المزيد عن: قطر والسودان قطر اليوم قرار سوداني بشأن قطر قرار رسمي الدوحة اليوم أهم أخبار قطر أهم أخبار اليوم السبت
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