أهم أخبار قطر اليوم السبت 26/5/2018
السبت 26/مايو/2018 - 06:35 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث حذر الأكاديمي العماني والخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الله الغيلاني، من تفاقم "التصدع الاستراتيجي بين الدول الخليجية"، إذا استمر تصعيد الأزمة مع قطر، كاشفا عن دولتين أخريين سيواجهان مصير قطر.
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