أهم أخبار قطر اليوم السبت 26/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث حذر الأكاديمي العماني والخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الله الغيلاني، من تفاقم "التصدع الاستراتيجي بين الدول الخليجية"، إذا استمر تصعيد الأزمة مع قطر، كاشفا عن دولتين أخريين سيواجهان مصير قطر.