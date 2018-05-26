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جولة تفقدية لأمير منطقة المدينة المنورة لمكان المعتكفين بالمسجد النبوي

السبت 26/مايو/2018 - 06:29 م
جولة تفقدية لأمير منطقة المدينة المنورة لمكان المعتكفين بالمسجد النبوي
أرشيفية
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قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بجولة تفقدية، اليوم السبت، للكشف عن مدى جاهزية المكان المخصص للمعتكفين في سطح المسجد النبوي الشريف، والذي يتسع لـ 10 آلاف معتكف في مرحلته الأولى، وتمثل هذه المرحلة بشكلها المؤقت خدمة المعتكفين خلال شهر رمضان الحالي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بشكلها الدائم خلال ثلاثة أشهر بعد عيد الفطر لهذا العام، وبطاقة استيعابية تتجاوز أكثر من 15 ألف معتكف.

وصرح الأمير فيصل بن سلمان، بأن تخصيص الموقع الجديد للمعتكفين جاء لمعالجة السلبيات الناتجة عن السلوكيات الخاطئة، التي يتسبب بها بعض المعتكفين من زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، ومنها دخول الأمتعة الشخصية إلى الداخل ووضعها في أماكن غير مناسبة، والافتراش داخل المسجد النبوي والنوم فيه ومضايقة المصلين، وعدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بالاعتكاف.
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