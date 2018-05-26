حبس عامل خردة 4 أيام لقتله طفل يقود توك توك في الخانكة



قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، حبس عامل خردة 4ايام على ذمة التحقيقات لقتله طفل كان يقود توك توك من قرية عرب العيايدة بالخانكة وقام بخنقه ولفه فى بطانية والقى بجثته فى الرشاح بمنطقه سرياقوس لسرقة التوك توك ووجهت له النيابة تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة



وكان اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية قد تلقي بلاغا من " خالد د " موظف باختفاء نجله المدعو " ابراهيم خ " تلميذ بالابتدائى والتوك توك الذي يقوده.



توصلت التحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى الى انه اثناء تواجد المجنى عليه بشارع المدرسة فوجئ بقيام المدعو أمام. ا 22سنه، عامل خردة بخطف الطفل إبراهيم خالد11عاما مقيم عرب العيايدة بالخانكة، وخنقه ولفه فى بطانية والقائه باحدى الترع واستولى على التوك توك تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للاستيلاء على التوك توك لشراء مخدرات وتم انتشال الجثة واحيلا المتهم الي النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

