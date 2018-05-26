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أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 26/5/2018

السبت 26/مايو/2018 - 06:31 م
أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 26/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، عن تراجع حدة الإعصار "ميكونو" المداري، الذي يصيب منطقة بحر العرب من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية صباح السبت، مشيرا إلى أن تأثر الدولة به محدود.

"الوطني للأرصاد" يكشف حجم تأثير إعصار "ميكونو" على الإمارات

المنتخب الأوليمبي يطلب اللعب مع الإمارات وكوت ديفوار وديا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2652018 في الإمارات

المزيد عن: ميكونو الوطني للأرصاد المنتخب الأوليمبي العاصفة المدارية الإمارات اليوم الإمارات أهم أخبار اليوم السبت أبو ظبي
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