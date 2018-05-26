أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 26/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، عن تراجع حدة الإعصار "ميكونو" المداري، الذي يصيب منطقة بحر العرب من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية صباح السبت، مشيرا إلى أن تأثر الدولة به محدود.