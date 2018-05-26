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هل يرحل بالوتيلي إلى نابولي من أجل أنشيلوتي؟

السبت 26/مايو/2018 - 06:29 م
هل يرحل بالوتيلي إلى نابولي من أجل أنشيلوتي؟
بالوتيلي
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ريهام عبد المحسن
 

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنابولي، من الممكن أن يجذب ماريو بالوتيلي نجم نيس الفرنسي للفريق هذا الصيف.

 

وذكر الموقع الإيطالي بأن بالوتيلي يريد العودة إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف، حيث يطالب وكيله مينو رايولا بمبلغ قدره 15 مليون يورو للعروض المحتملة للحصول على توقيعه.

 

وأكدت التقارير بأن بارما قدم أيضًا عرضا لرجل مانشستر سيتي السابق مع وجود اهتمام من إنتر ميلان أيضًا.

 

لكن كالتشيو ميركاتو أكد بأن وجود أنشيلوتي في نابولي يمكن أن يلعب دورا في جلب بالوتيلي إلى نابولي.

 

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