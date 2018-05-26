ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

451 نادي ومركز شباب في الدقهلية يستعدون بشاشات عملاقة لمتابعة نهائي دوري أبطال أوربا

السبت 26/مايو/2018 - 06:29 م
451 نادي ومركز شباب في الدقهلية يستعدون بشاشات عملاقة لمتابعة نهائي دوري أبطال أوربا
صورة أرشيفية
طباعة
سالى رضوان
 
استعد 451 نادى مركز شباب فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، لاستقبال أعضائها لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

صرح وكيل وزارة الشباب والرياضة رمضان شربة بأن الأندية ومراكز الشباب استعدت بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة داخل مراكز الشباب والاندية، وتم توفير المناخ الملائم للجمهور لمتابعة المباريات داخل الأندية ومراكز الشباب، لتشجيع المنتخب الوطنى، وخاصة اللاعب محمد صلاح الذى يعتبر سفيرا لنا فى أوروبا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
-
x
18:00
-
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 6:50:04 PM