451 نادي ومركز شباب في الدقهلية يستعدون بشاشات عملاقة لمتابعة نهائي دوري أبطال أوربا
السبت 26/مايو/2018 - 06:29 م
سالى رضوان
استعد 451 نادى مركز شباب فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، لاستقبال أعضائها لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.
صرح وكيل وزارة الشباب والرياضة رمضان شربة بأن الأندية ومراكز الشباب استعدت بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة داخل مراكز الشباب والاندية، وتم توفير المناخ الملائم للجمهور لمتابعة المباريات داخل الأندية ومراكز الشباب، لتشجيع المنتخب الوطنى، وخاصة اللاعب محمد صلاح الذى يعتبر سفيرا لنا فى أوروبا.
صرح وكيل وزارة الشباب والرياضة رمضان شربة بأن الأندية ومراكز الشباب استعدت بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة داخل مراكز الشباب والاندية، وتم توفير المناخ الملائم للجمهور لمتابعة المباريات داخل الأندية ومراكز الشباب، لتشجيع المنتخب الوطنى، وخاصة اللاعب محمد صلاح الذى يعتبر سفيرا لنا فى أوروبا.