أموروسو: يجب على يوفنتوس أن يبيع هيجواين

صرح نيكولا أموروسو نجم يوفنتوس السابق، أن إدارة النادي يجب أن تنظر في العروض التي تصل لجونزالو هيجواين نجم الفريق.

وقال أموروسو في تصريحات في مقابلة مع "توتوسبورت" الإيطالية نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "أعتقد أنه إذا كان هناك عرض هام سيأتي، يجب أن يكون موضع للتقييم".

وأضاف: "يبلغ عمر هيجوين 31 عامًا تقريبًا ويريد يوفنتوس أن يستهدف مهاجمًا أصغر سنًا ولن يكون سيئًا بالنسبة لعمره".

واختتم أموروسو تصريحاته قائلاً: "50 مليونًا، لا أعرف ما إذا كانت أي شركة ستقدم هذا العرض لهيجواين، وبالطبع لا يزال بإمكانه اللعب على أعلى مستوى لمدة 2-3 سنوات، ويبدو لي أنه لا يزال جائع ومتحفز للعب".

يذكر أن هيجواين البالغ من العمر 30 عامًا حقق نجاحًا في البيانكونيري منذ انضمامه، حيث سجل هذا الموسم 16 هدفا وصنع 6 أهداف في 35 مباراة في الدوري الإيطالي، كما لعب دورًا في حصول يوفنتوس على بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.