أستاذ جامعي لـ السيسي: مش عايزين نتقارن بالجيش والشرطة ولكن نريد العدل فقط (فيديو)

قال الدكتور نور الرمادي، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، إن القانون رقم 49 لسنة 72 والذي ينص على أن إعطاء المحاضرة لمدة ساعتين بجنيهان، والترقية من أستاذ مساعد لأستاذ يحصل على 25 قرش، والمناقشة والإشراف على الرسائل 79 جنيه، معقبًا: "هذا الكلام لا يمكن أن ينفع حتى مع عامل في الوقت الحاضر".





وأضاف "الرمادي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن كل شئ في مصر يتطور إلا أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعلماء والبحث العلمي في مصر حتى يحدث بها تقدم.



