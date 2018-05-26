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أستاذ جامعي لـ السيسي: مش عايزين نتقارن بالجيش والشرطة ولكن نريد العدل فقط (فيديو)

السبت 26/مايو/2018 - 06:27 م
أستاذ جامعي لـ السيسي: مش عايزين نتقارن بالجيش والشرطة ولكن نريد العدل فقط (فيديو)
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رقية جمال
 
قال الدكتور نور الرمادي، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، إن القانون رقم 49 لسنة 72 والذي ينص على أن إعطاء المحاضرة لمدة ساعتين بجنيهان، والترقية من أستاذ مساعد لأستاذ يحصل على 25 قرش، والمناقشة والإشراف على الرسائل 79 جنيه، معقبًا: "هذا الكلام لا يمكن أن ينفع حتى مع عامل في الوقت الحاضر".

وأضاف "الرمادي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن كل شئ في مصر يتطور إلا أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعلماء والبحث العلمي في مصر حتى يحدث بها تقدم.

وتابع، أن إسرائيل تنفق على البحث العلمي 14 ضعف ما تصرفه مصر، مناشدًا الرئيس بالتدخل في هذا الأمر، معقبًا: "البلد اللى مش بتحترم علماءها لن تتقدم، إحنا مش عايزين نتقارن مع الجيش والشرطة والقضاء ولكننا نريد العدل فقط".
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